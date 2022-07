Sanremo 2023, show in grande: Amadeus vorrebbe una pop star (Di lunedì 11 luglio 2022) Si parla anche di Britney Spears Dopo il colpo Chiara Ferragni, Amadeus sta iniziando a delineare il Sanremo del prossimo anno. La co – conduttrice, di prima e ultima serata c’è e ora si lavora agli ospiti. Amadeus ha infatti spiegando che avendo ricevuto la conferma dell’incarico mesi prima ha avuto e ha modo di lavorare con molto più tempo alla prossima edizione della kermesse canora. Secondo l’indiscrezione lanciata da Comingsoon il conduttore e direttore artistico starebbe lavorando agli ospiti. Nelle ultime edizioni non sono mancati ma quello che è venuto meno, da post covid in poi, è stato un tocco di internazionalità. Leggi anche: Sanremo 2023, date e regolamento della prossima edizione La pandemia ha reso tutto più complesso con disdette anche dell’ultimo momento, su tutti ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 11 luglio 2022) Si parla anche di Britney Spears Dopo il colpo Chiara Ferragni,sta iniziando a delineare ildel prossimo anno. La co – conduttrice, di prima e ultima serata c’è e ora si lavora agli ospiti.ha infatti spiegando che avendo ricevuto la conferma dell’incarico mesi prima ha avuto e ha modo di lavorare con molto più tempo alla prossima edizione della kermesse canora. Secondo l’indiscrezione lanciata da Comingsoon il conduttore e direttore artisticoebbe lavorando agli ospiti. Nelle ultime edizioni non sono mancati ma quello che è venuto meno, da post covid in poi, è stato un tocco di internazionalità. Leggi anche:, date e regolamento della prossima edizione La pandemia ha reso tutto più complesso con disdette anche dell’ultimo momento, su tutti ...

