Sade | il figlio transgeder racconta la sua storia | “Queste sono le mie cicatrici”

Leggi su biccy

(Di lunedì 11 luglio 2022) Icona musicale degli anni Ottanta, Novanta e Duemila,ha untransgender che ha deciso dire il suo percorso di transizione su Instagram. Un processo durato anni che lo ha portato a diverse operazioni. Nel post che accompagna la foto in cui mostra le suesi legge “Ho attraversato un lungo periodo in cui non riuscivo a guardare il mio corpo allo specchio. Il mio riflesso era così lontano dall’immagine che vedevo a occhi chiusi. Non era mio; non era in linea con chi ero”. Le persone hanno spesso chiesto informazioni sulle miee ricordo che quelle domande mi facevano sentire a disagio. Ora mi rendo conto che era perché non avevo ancora imparato ad accettarle. Mi ci è voluto molto tempo per raggiungere un luogo di pace nel mio guscio, ma ora...