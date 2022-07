Romagnoli e il gesto che fa subito impazzire i tifosi della Lazio: lo sbarco a Fiumicino (Di lunedì 11 luglio 2022) Il volo da Malpensa, l'arrivo a Fiumicino. Alessio Romagnoli è sbarcato alle ore 19.20 nella Capitale: è un nuovo calciatore della Lazio. Giacca di jeans, t-shirt bianca e pantalone scuro. subito una foto con quella che presto diventerà la sua nuova maglia. Ovviamente con il numero 13 dietro la schiena, in onore del suo idolo da bambino. Alessandro Nesta. Domattina svolgerà le visite mediche in Paideia, poi raggiungerà la squadra in ritiro ad Auronzo di Cadore. Ha firmato un contratto di cinque anni che lo legherà al club fino al 2027. Negli ultimi giorni sono stati svelati anche i dettagli dell'accordo economico: 2,9 milioni di euro a stagione più 500 mila euro di bonus. Una trattativa lunga e complicata per portare l'ex capitano del Milan in biancoceleste. Nonostante le numerose offerte ... Leggi su iltempo (Di lunedì 11 luglio 2022) Il volo da Malpensa, l'arrivo a. Alessioè sbarcato alle ore 19.20 nella Capitale: è un nuovo calciatore. Giacca di jeans, t-shirt bianca e pantalone scuro.una foto con quella che presto diventerà la sua nuova maglia. Ovviamente con il numero 13 dietro la schiena, in onore del suo idolo da bambino. Alessandro Nesta. Domattina svolgerà le visite mediche in Paideia, poi raggiungerà la squadra in ritiro ad Auronzo di Cadore. Ha firmato un contratto di cinque anni che lo legherà al club fino al 2027. Negli ultimi giorni sono stati svelati anche i dettagli dell'accordo economico: 2,9 milioni di euro a stagione più 500 mila euro di bonus. Una trattativa lunga e complicata per portare l'ex capitano del Milan in biancoceleste. Nonostante le numerose offerte ...

Pubblicità

giuseppe19861 : @Acerbi_Fra France noi laziali ti abbiamo gia perdonato per quel gesto sicuramente sbagliato ma hai chiesto scusa e… - pepperson10 : @Acerbi_Fra francesco mi dispiace molto per la situazione sicuramente anche tu potevi evitare quel gesto, ma comunq… - AquilottoEddy : RT @lazio_e: Per il suo gesto di stizza verso la curva, @Acerbi_Fra si è pubblicamente scusato, non 1 ma 2 volte; è incomprensibile l’insi… - LazioyLibertad : RT @lazio_e: Per il suo gesto di stizza verso la curva, @Acerbi_Fra si è pubblicamente scusato, non 1 ma 2 volte; è incomprensibile l’insi… - Alex49742950 : RT @lazio_e: Per il suo gesto di stizza verso la curva, @Acerbi_Fra si è pubblicamente scusato, non 1 ma 2 volte; è incomprensibile l’insi… -