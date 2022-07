Roma, grave il regista tv Carmine Elia: ferito nell’incidente in cui sono morte due ventenni (Di lunedì 11 luglio 2022) Carmine Elia, il regista televisivo che si è scontrato nella notte lungo via del Foro Italico a Roma, è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Gemelli. Nel frontale, avvenuto poco lontano dalla Circonvallazione Salaria, hanno perso la vita due ragazze di 21 e 22 anni: Beatrice Funariu e Giorgia Asia Anzuini. sono ancora in corso i rilievi della polizia locale di Roma Capitale, che dovrà determinare l’esatta dinamica dell’incidente. Secondo le prime informazioni, la Citroen C3 e l’Alfa Stelvio si sono scontrate ad alta velocità. La prima, di colore grigio e proveniente da Tor di Quinto, si è ribaltata. All’interno c’erano le due ragazze, estratte senza vita dalle lamiere dai vigili del Comando provinciale di Roma. A bordo dell’altra auto, il ... Leggi su open.online (Di lunedì 11 luglio 2022), iltelevisivo che si è scontrato nella notte lungo via del Foro Italico a, è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Gemelli. Nel frontale, avvenuto poco lontano dalla Circonvallazione Salaria, hanno perso la vita due ragazze di 21 e 22 anni: Beatrice Funariu e Giorgia Asia Anzuini.ancora in corso i rilievi della polizia locale diCapitale, che dovrà determinare l’esatta dinamica dell’incidente. Secondo le prime informazioni, la Citroen C3 e l’Alfa Stelvio siscontrate ad alta velocità. La prima, di colore grigio e proveniente da Tor di Quinto, si è ribaltata. All’interno c’erano le due ragazze, estratte senza vita dalle lamiere dai vigili del Comando provinciale di. A bordo dell’altra auto, il ...

infoitinterno : Roma, frontale in via del Foro Italico: morte due ragazze. Grave il regista Carmine Elia - Ray_pre : @webbeloz @Morelembaum1 @GinevraCardinal Ma io nun chiamo nessuno sennò qui te chiamano busta gialla ed a Roma è gr… - CorriereCitta : Incidente a Roma: grave Carmine Elia, regista di ‘Mare fuori’. Nello schianto morte le ventenni Giorgia e Beatrice - Frankf1842 : RT @fanpage: È Carmine Elia, regista di ‘Mare Fuori' l'altro automobilista rimasto coinvolto nell'incidente stradale su via del Foro Italia… - isamiccoli52 : RT @fanpage: È Carmine Elia, regista di ‘Mare Fuori' l'altro automobilista rimasto coinvolto nell'incidente stradale su via del Foro Italia… -