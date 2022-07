Ricerca, da Gsk oltre 600 mln tra 2020-2024, due terzi per prevenzione (Di lunedì 11 luglio 2022) (Adnkronos) – prevenzione, innovazione e programmazione sono i cardini della ‘salute di domani’. Gsk conferma il proprio impegno a contribuire alla Ricerca ed innovazione in Italia con un investimento di oltre 600 milioni di euro nel quinquennio 2020-2024, di cui due terzi destinati proprio alla prevenzione. L’annuncio questo pomeriggio durante l’incontro “InnovaCtion – cosa serve alle idee per diventare salute, impresa, futuro” promosso da GlaxoSmithKline (Gsk) nella sede di Verona, in occasione dei 90 anni di presenza nel nostro Paese. Per l’esattezza si tratta di 617 milioni di euro di investimenti in Ricerca e produzione nelle strutture italiane nel quinquennio 2020-2024, di cui circa 300 nel prossimo biennio e ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 11 luglio 2022) (Adnkronos) –, innovazione e programmazione sono i cardini della ‘salute di domani’. Gsk conferma il proprio impegno a contribuire allaed innovazione in Italia con un investimento di600 milioni di euro nel quinquennio, di cui duedestinati proprio alla. L’annuncio questo pomeriggio durante l’incontro “InnovaCtion – cosa serve alle idee per diventare salute, impresa, futuro” promosso da GlaxoSmithKline (Gsk) nella sede di Verona, in occasione dei 90 anni di presenza nel nostro Paese. Per l’esattezza si tratta di 617 milioni di euro di investimenti ine produzione nelle strutture italiane nel quinquennio, di cui circa 300 nel prossimo biennio e ...

