Ranking ATP (11 luglio 2022): Medvedev leader, Wimbledon senza punti danneggia Djokovic e Kyrgios. Sinner numero 1 d'Italia (Di lunedì 11 luglio 2022) Questo aggiornamento del Ranking ATP, per larghissima misura all'interno dei primi 100, già lo conoscevano tutti fin dal giorno in cui sono finiti i tornei precedenti i Championships. Tutto perché l'associazione professionistica maschile ha deciso di togliere i punti al terzo Slam dell'anno. La leadership rimane detenuta da Daniil Medvedev, con il russo che precede Alexander Zverev. Sia lui che il tedesco, però, sono rimasti fermi, l'uno per il recepimento da parte di Wimbledon di suggerimenti governativi britannici, l'altro perché gravemente infortunato dopo il Roland Garros. Salgono di un posto in quattro perché scende Novak Djokovic, impossibilitato a difendere 2000 punti. E anche Nick Kyrgios, suo avversario in finale, è ...

