Rai – “Juve tutto su Koulibaly Dybala Inter lontana | offerta dal Napoli”

(Di lunedì 11 luglio 2022) Lavuole Kalidoudopo la cessione di De Ligt, ilpensa ale ultime notizie di mercato della Rai. Paolo Paganini fa il punto sulle trattative di calciomercato della Serie A. Laè molto attiva, dato che sta per “acquistare Nicolò Zaniolo dalla Roma. Allo stesso tempo i bianconeri sono pronti a cedere De Ligt al Bayern Monaco per una cifra che si avvicina ai 100 milioni di euro, mentre il club tedesco per ora è fermo ad un’di 95 milioni di euro. La clausola rescissoria è di 125 milioni di euro. Una volta che il difensore olandese sarà ceduto lavuole chiudere per“. Ilha fatto un’di rinnovo al senegalese con un “quinquennale da 6 milioni di euro a ...

Adani ha la sua favorita per lo scudetto: 'E' evidente, laparte in pole' Intercettato brevemente nel corso del Tg Sport su2, l'opinionista Daniele Adani parla così del mercato della Juventus : "Quante chance ha l'Inter di riprendersi il titolo ...La Juve vuole Kalidou Koulibaly dopo la cessione di De Ligt, il Napoli pensa a Dybala le ultime notizie di mercato della Rai.Il Napoli punta a trattenere sia Mertens sia Koulibaly, ma la Juventus va forte sul senegalese. Spiragli da Dybala per un trasferimento a parametro zero.