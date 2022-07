Pogba | ' Juve | riportiamo lo Scudetto a casa La 10 del mio amico Dybala'

(Di lunedì 11 luglio 2022) Sul sito ufficiale dellantus, Paulha rilasciato la prima intervista in bianconero dopo il suo ritorno a Torino: "Come diciamo in inglese "Home sweet home". Mi sento veramente bene. Già dai ...

Lami ha dato l'opportunità di essere. Questa maglia e questa squadra sono tutto e io voglio ridare questa gioia che mi hanno dato e il rispetto per la maglia. E anche vincere qualche ...Paul, una carriera fatta di andate e ritorni. Tra Manchester United e Juventus, si chiude un ciclo ... ora nuovamente e ufficialmente un giocatore della. Il comunicato della società ...I bavaresi puntano forte su De Ligt, ma la Juventus non vuole mollare il difensore olandese ... e aver accolto per la seconda volta Paul Pogba, la Vecchia Signora deve ora far fronte alle sirene ...Sul sito ufficiale della Juventus, Paul Pogba ha rilasciato la prima intervista in bianconero dopo il suo ritorno a Torino: "Come diciamo in inglese "Home sweet home". Mi sento veramente bene. Già dai ...