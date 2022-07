Più di un anno di carcere per chi prende il reddito di cittadinanza e lavora in nero (Di lunedì 11 luglio 2022) Annamaria Villafrate - Per la Cassazione va in carcere chi, pur essendo titolare del reddito di cittadinanza, lavora in nero e prende delle regalie saltuarie. Leggi su studiocataldi (Di lunedì 11 luglio 2022) Annamaria Villafrate - Per la Cassazione va inchi, pur essendo titolare deldiindelle regalie saltuarie.

