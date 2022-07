Pubblicità

TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Nuoro, due canadair impegnati per spegnere rogo: chiusa la statale 131 #nuoro #incendi #macomer - MediasetTgcom24 : Nuoro, due canadair impegnati per spegnere rogo: chiusa la statale 131 #nuoro #incendi #macomer - Turlupini : Frode su fondi europei, 16 indagati e sigilli a beni per 2 milioni di euro - sardanews : Fondi europei, frode da due milioni di euro: nei guai 15 imprenditori agricoli di Nuoro - CronacheNuoresi : #Nuoro. Si sono appropriati illecitamente di oltre due milioni i #fondieuropei: denunciati dalla GdF 15 imprenditor… -

TGCOM

...Un imponente incendio a Macomer () in località Riu Campeda si è pericolosamente avvicinato alla strada statale 131 e per questo motivo è rimasta chiusa per qualche ora, tagliando di fatto in...Le condizioni di massima criticità, con perdita di più deiterzi dell' acqua immessa, si ...6%), Cagliari (53,5%), La Spezia (53,4%), Oristano (53,4%), Messina (52,4%), Taranto (52%),(52%), ... Nuoro, due canadair impegnati per spegnere rogo: chiusa la statale 131 Un imponente incendio a Macomer (Nuoro) in località Riu Campeda si è pericolosamente avvicinato alla strada statale 131 e per questo motivo è rimasta chiusa per qualche ora, tagliando di fatto in due ...Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 7.371 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 13 (+1). Cagliari. I dati aggiornati dell’Unità di crisi region ...