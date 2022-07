Nel Lazio dal 14/7 prenotazioni quarta dose, riaprono hub (Di lunedì 11 luglio 2022) Nel Lazio, dopo l'attesa circolare del Ministero della Salute e dell'ok da parte di AIFA sulla quarta dose, da giovedì 14 luglio ci si potrà prenotare sul portale regionale. La somministrazione della ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 11 luglio 2022) Nel, dopo l'attesa circolare del Ministero della Salute e dell'ok da parte di AIFA sulla, da giovedì 14 luglio ci si potrà prenotare sul portale regionale. La somministrazione della ...

Pubblicità

vigilidelfuoco : #Maltempo, pioggia e forte vento hanno colpito alcune regioni: oltre 1.000 interventi svolti dai #vigilidelfuoco da… - AlfredoPedulla : #Casale alla #Lazio: vertice nel pomeriggio per chiudere gli accordi - LazioNostalgia : È l'anno di Baronio! O no? Il bellissimo gol di Roberto Baronio - con #Lazio in bellissima maglia nera con Tricolor… - AnsaRomaLazio : Covid: nel Lazio 4437 nuovi casi. Rapporto al 20.6% #ANSA - AnsaRomaLazio : Nel Lazio dal 14/7 prenotazioni quarta dose, riaprono hub. Regione, 'Attesi ok Aifa e circolare Ministero della Sal… -