Missili russi su Kharkiv | colpito condominio di 6 piani

Un missile russo ha colpito nelle prime ore di oggi un edificio residenziale di sei piani nella città di Kharkiv, nell'Ucraina orientale, distruggendolo in parte: lo riportano i media del Paese, che ...... dopo il raid nel Donetskm di ieri, quando a lmeno 15 persone sono morte dopo che un edificio residenziale di 5 piani è stato colpito da lanciarazziUragan a Chasiv Yar. Tra le macerie ci ...Un missile russo ha colpito nelle prime ore di oggi un edificio residenziale di sei piani nella città di Kharkiv, nell'Ucraina orientale, distruggendolo in parte: lo riportano i media del Paese, che c ...17 persone sono morte in un bombardamento avvenuto questa notte a Casiv Jar , cittadina ucraina di circa 12mila abitanti che si trova nel Donbass , fra ...