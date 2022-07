Mei: «Il momento no di Jacobs e Tamberi? La centrifuga post vittorie è inevitabile. Mennea era unico» (Di lunedì 11 luglio 2022) La Stampa intervista Stefano Mei, presidente della Fidal. Sembra che ci sia una maledizione sui finalisti: tutti quelli che sono finiti tra i primi otto in Giappone hanno avuto dei problemi. «Ci sono delle tasse da pagare. Per chi ha avuto più successo pure un giro in centrifuga tra appuntamenti mondani e commerciali. Fanno parte del pacchetto, non si possono evitare, non sarebbe giusto, magari si può imparare a gestire. A me è successo dopo la vittoria agli Europei: stravolgi le tue abitudini, non te ne accorgi neanche. Di Mennea ce ne era uno e comunque tornare a quell’atteggiamento non si può». Troppo integralista? «Tempi che non si possono neanche paragonare. Le pressioni che hanno oggi i ragazzi noi non le vedevamo neanche da lontano. Jacobs dimostra di essere su un altro pianeta, è lì che ci prova fino all’ultimo quando dopo il ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 11 luglio 2022) La Stampa intervista Stefano Mei, presidente della Fidal. Sembra che ci sia una maledizione sui finalisti: tutti quelli che sono finiti tra i primi otto in Giappone hanno avuto dei problemi. «Ci sono delle tasse da pagare. Per chi ha avuto più successo pure un giro intra appuntamenti mondani e commerciali. Fanno parte del pacchetto, non si possono evitare, non sarebbe giusto, magari si può imparare a gestire. A me è successo dopo la vittoria agli Europei: stravolgi le tue abitudini, non te ne accorgi neanche. Dice ne era uno e comunque tornare a quell’atteggiamento non si può». Troppo integralista? «Tempi che non si possono neanche paragonare. Le pressioni che hanno oggi i ragazzi noi non le vedevamo neanche da lontano.dimostra di essere su un altro pianeta, è lì che ci prova fino all’ultimo quando dopo il ...

Pubblicità

napolista : #Mei: «Il momento no di #Jacobs e #Tamberi? La centrifuga post vittorie è inevitabile. #Mennea era unico» A La Sta… - charloscrumbs : @poesiadeimotori Poi magari sbaglio e amen eh però questi sono i mei pensieri al momento - _Mei_uwu : @Yourchibipuppy Momento furrita - mei_vale : RT @JamesLucasIT: Debbie Parker ha catturato il momento esatto in cui un fulmine ha colpito un albero a Moorefield, West Virginia, il 23 gi… - mei_vale : @MartaEsperti Magari eparina sotto stretto controllo medico? ??????(E scusa Marta se te lo chiedo in un momento così d… -