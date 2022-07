Manovre al centro, l’ex Dc Cencelli: «Situazione ridicola: a questi non basta neanche il mio manuale» (Di lunedì 11 luglio 2022) Una Situazione «ridicola» e «assurda», i cui protagonisti «non sanno neanche loro quello che vogliono». l’ex Dc Massimiliano Cencelli, autore del famoso, omonimo “manuale”, boccia senz’appello le Manovre al centro, non lesinando giudizi negativi su chi le sta portando avanti e avvertendo che neanche il suo rodato metodo basterebbe a metterli d’accordo, perché «non sanno neanche loro quello che vogliono». Cencelli sulle Manovre al centro: «Allucinanti, non hanno alcuna credibilità» «Da vecchio Dc ho fatto tutto, ho visto di tutto, ma ora questi politici che puntano a prendersi il centro dello schieramento sono allucinanti, non hanno ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 11 luglio 2022) Una» e «assurda», i cui protagonisti «non sannoloro quello che vogliono».Dc Massimiliano, autore del famoso, omonimo “”, boccia senz’appello leal, non lesinando giudizi negativi su chi le sta portando avanti e avvertendo cheil suo rodato metodo basterebbe a metterli d’accordo, perché «non sannoloro quello che vogliono».sulleal: «Allucinanti, non hanno alcuna credibilità» «Da vecchio Dc ho fatto tutto, ho visto di tutto, ma orapolitici che puntano a prendersi ildello schieramento sono allucinanti, non hanno ...

