Manchester United, Ten Hag assicura: “Ronaldo non è in vendita, vogliamo vincere insieme” (Di lunedì 11 luglio 2022) Prosegue la telenovela Cristiano Ronaldo. Il portoghese vuole infatti lasciare il Manchester United per giocare la Champions League, tuttavia il club inglese non sembra essere particolarmente propenso a cederlo. Lo stesso Erik Ten Hag, nuovo allenatore dei red devils, ha parlato di CR7 dalla Thailandia, dove la squadra è impegnata nella tournèe pre-campionato: “Ronaldo non è in vendita, fa parte dei nostri piani e vogliamo vincere con lui. Ho letto ciò che scrivono i media, ma avevamo parlato e non mi aveva detto di volersi trasferire altrove. Personalmente non vedo l’ora di lavorare con lui“. Ten Hag non si è poi sbilanciato più di tanto sul calciomercato: “Cerchiamo rinforzi soprattutto tra centrocampo e attacco. Abbiamo una rosa competitiva, ma se dovessero ... Leggi su sportface (Di lunedì 11 luglio 2022) Prosegue la telenovela Cristiano. Il portoghese vuole infatti lasciare ilper giocare la Champions League, tuttavia il club inglese non sembra essere particolarmente propenso a cederlo. Lo stesso Erik Ten Hag, nuovo allenatore dei red devils, ha parlato di CR7 dalla Thailandia, dove la squadra è impegnata nella tournèe pre-campionato: “non è in, fa parte dei nostri piani econ lui. Ho letto ciò che scrivono i media, ma avevamo parlato e non mi aveva detto di volersi trasferire altrove. Personalmente non vedo l’ora di lavorare con lui“. Ten Hag non si è poi sbilanciato più di tanto sul calciomercato: “Cerchiamo rinforzi soprattutto tra centrocampo e attacco. Abbiamo una rosa competitiva, ma se dovessero ...

