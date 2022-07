Maltrattamenti a bimbi | maestra campana condannata a 1 anno e 4 mesi

(Di lunedì 11 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAncona – Avrebbe alzato le mani su bambini dai 3 ai 5 anni, mettendoli in punizione su una sedia in uno sgabuzzino, per ore, dopo averli strattonati e offesi con frasi quali “cretino” e “sei un topolino che fa la cacca”. Castighi e punizioni continue, avvenute in un asilo di Fabriano (Ancona), che hportato a processo una insegnante napoletana di scuola maternaoggi al Tribunale di Ancona ad une quattrodi reclusione (pena sospesa dai benefici della condizionale) persu minori. A far partire l’indagine, nel 2016, era stata la denuncia di un genitore che aveva visto il figlio infierire sui peluche che aveva a casa. I pupazzetti simboleggiavano lui all’asilo e il bambino, che imitava l’insegnante parlando anche con accento napoletano, li ...

