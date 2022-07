Le finali di Miss Reginetta d’Italia del 15 luglio si svolgeranno ad Ariccia (Di lunedì 11 luglio 2022) L’organizzazione dell’evento capitanata dalla talent Stefania Beninato e dalla Responsabile Miss Arianna De Angelis con la collaborazione di Nicole Almeida che vedrà le 43 finaliste regionali, scelte appunto nelle undici selezioni, protagoniste c/o “Il Borgo “ via Colli San Paolo,13 ad Ariccia, il 15 luglio 2022 con la conduzione di Lele Sarallo attore e vocalist di Radio Roma e Stefania Beninato attrice e talent del concorso Miss Reginetta d’Italia. Sarà una serata all’insegna della bellezza ,dello spettacolo e della musica: Annalisa Minetti che in anteprima assoluta presenterà il suo singolo “Dejavu’”,col la presenza del manager dello spettacolo Nicola Vizzini accompagnata dalle Miss in gara, con le coreografie di Stefania Beninato, inoltre una ... Leggi su influencertoday (Di lunedì 11 luglio 2022) L’organizzazione dell’evento capitanata dalla talent Stefania Beninato e dalla ResponsabileArianna De Angelis con la collaborazione di Nicole Almeida che vedrà le 43ste regionali, scelte appunto nelle undici selezioni, protagoniste c/o “Il Borgo “ via Colli San Paolo,13 ad, il 152022 con la conduzione di Lele Sarallo attore e vocalist di Radio Roma e Stefania Beninato attrice e talent del concorso. Sarà una serata all’insegna della bellezza ,dello spettacolo e della musica: Annalisa Minetti che in anteprima assoluta presenterà il suo singolo “Dejavu’”,col la presenza del manager dello spettacolo Nicola Vizzini accompagnata dallein gara, con le coreografie di Stefania Beninato, inoltre una ...

sansalvonet : La giovane sansalvese Vivian Lapenna approda alle finali nazionali di Miss Europa. Vivian, studentessa di 19... - Miss_FrancyM : RT @0zen_: Oggi andrei in ufficio vestito da Incantevole Creamy per risolvere le rotture di zebedei pronunciando 'PARIMPAMPUM' in stile Met… -