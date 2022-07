La creatività per cercare gli stagionali, i prossimi interventi sui salari e i conti dell’Inps (Di lunedì 11 luglio 2022) creatività AL SERVIZIO DEGLI stagionaliIl Michigan è diventato da poco il secondo Stato americano dopo il Maine in cui anche i 17enni possono servire alcolici. Il motivo? Negli Stati Uniti, come in Italia, è più difficile trovare lavoratori nei bar e nei ristoranti per la stagione estiva. E così molti Stati stanno dando spazio alla creatività, non solo aumentando le paghe – cosa che in Italia non succede o succede molto poco – ma anche rivolgendosi agli adolescenti per tamponare i buchi del mercato del lavoro. Teen Jobs Il New Jersey, ad esempio, ha approvato una legge che consente ai ragazzi di 16 e 17 anni di lavorare fino a 50 ore a settimana, o dieci ore al giorno, durante i mesi estivi, mentre quelli tra i 14 e 15 anni possono arrivare fino a un massimo di 40 ore settimanali. Chi salva i bagnini E per far fronte alla carenza di ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 11 luglio 2022)AL SERVIZIO DEGLIIl Michigan è diventato da poco il secondo Stato americano dopo il Maine in cui anche i 17enni possono servire alcolici. Il motivo? Negli Stati Uniti, come in Italia, è più difficile trovare lavoratori nei bar e nei ristoranti per la stagione estiva. E così molti Stati stanno dando spazio alla, non solo aumentando le paghe – cosa che in Italia non succede o succede molto poco – ma anche rivolgendosi agli adolescenti per tamponare i buchi del mercato del lavoro. Teen Jobs Il New Jersey, ad esempio, ha approvato una legge che consente ai ragazzi di 16 e 17 anni di lavorare fino a 50 ore a settimana, o dieci ore al giorno, durante i mesi estivi, mentre quelli tra i 14 e 15 anni possono arrivare fino a un massimo di 40 ore settimanali. Chi salva i bagnini E per far fronte alla carenza di ...

