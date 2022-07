Jim Sheridan in cattedra ad Ischia: “Mi piacerebbe girare qui” (Di lunedì 11 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiIschia (Na) – “Il primo film che ho visto è stato Ladri di Biciclette di De Sica, Visconti era un genio, adoro Anna Magnani. Tra i contemporanei mi piacciono molto Nanni Moretti e Sorrentino. Ma per me anche i film di Coppola e Scorsese sono italiani!”. E’ un inno al nostro cinema la masterclass del maestro irlandese Jim Sheridan, presidente di Ischia Global film e Music fest, protagonista del primo appuntamento della ventesima edizione. Accanto a lui Enrico Vanzina e il giovane Alessio Della Valle, in un lungo incontro dedicato proprio alla scrittura, l’industria, il rapporto con le piattaforme. Anche sceneggiatore e produttore Sheridan, 73 anni, già Legend Award a Ischia nel 2009, tra i suoi film annovera i capolavori ‘Il mio piede sinistro’ (due Oscar) e ‘Nel nome del ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 11 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti(Na) – “Il primo film che ho visto è stato Ladri di Biciclette di De Sica, Visconti era un genio, adoro Anna Magnani. Tra i contemporanei mi piacciono molto Nanni Moretti e Sorrentino. Ma per me anche i film di Coppola e Scorsese sono italiani!”. E’ un inno al nostro cinema la masterclass del maestro irlandese Jim, presidente diGlobal film e Music fest, protagonista del primo appuntamento della ventesima edizione. Accanto a lui Enrico Vanzina e il giovane Alessio Della Valle, in un lungo incontro dedicato proprio alla scrittura, l’industria, il rapporto con le piattaforme. Anche sceneggiatore e produttore, 73 anni, già Legend Award anel 2009, tra i suoi film annovera i capolavori ‘Il mio piede sinistro’ (due Oscar) e ‘Nel nome del ...

