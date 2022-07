Incidente mortale sul Gargano | 3 vittime in uno scontro frontale Altre 3 persone ferite

(Di lunedì 11 luglio 2022)sul. Tresono morte in unoavvenuto lungo la superstrada che da Carpino porta a Cagnano Varano, nel Foggiano.tresono rimaste, una in modo grave. A scontrarsi sono state due utilitarie, ma non è ancora chiara la dinamica. Sul posto sono intervenuti due elisoccorso che hanno trasferito i tre feriti a San Giovanni Rotondo. Due delle treerano già decedute all'arrivo dei sanitari, mentre la terza è morta nonostante i tentativi di rianimazione.

