(Di lunedì 11 luglio 2022) Il rogo che ha travolto sabato scorso la zona di Centocelli, quartiere di Roma, è partito dal Casilino 900, un campo rom chiuso nel 2008 e mai bonificato per 14 anni. La procura della Capitale ha aperto un fascicolo sull'incendio, non escludendo nessuna pista sulle responsabilità. L'attacco del sindaco Roberto Gualtieri: "Troppi casi non chiari, ipotesi sabotaggio"