Il Malamundi e le menzogne di Biden

(Di lunedì 11 luglio 2022) Qualche mese fa è uscito su Il fronte dl blog un articolo dal titolo «Così Joeinganna l’Europa: ciò che non sapete, dai fertilizzanti ai profughi» (disponibile qui). Benché non sia proprio un pezzo recente, vale la pena occuparsene perché il modo in cui è strutturato l’articolo è tipico di chi diffonde balle e lo fa consapevolmente. Ora vediamo punto per punto quali sono gli “inganni” perpetrati da quel perfidone di. Gli oligarchi non sanzionati da JoeManuel Montero, l’autore dell’articolo, sostiene che il presidente americano stia evitando di sanzionare alcuni magnati, nello specifico tale Andrey Melnichenko, allo scopo di potere approfittare delle sanzioni europee per potere fare incetta indisturbato dei fertilizzanti che l’oligarca vende (e di cui Joeè particolarmente goloso). ...