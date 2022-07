(Di lunedì 11 luglio 2022) Ore piene di tensione. A Monaco si aspetta l'arrivo di Robertin ritiro, previsto per martedì mattina. Maik Barthel, ex procuratore del polacco, ha però affermato che non resterebbe ...

Ore piene di tensione. A Monaco si aspetta l'arrivo di Robert Lewandowski in ritiro, previsto per martedì mattina. Maik Barthel, ex procuratore del polacco, ha però affermato che non resterebbe ...... ma avrebbe proposto il campione portoghese anche aMonaco e Napoli. PER LEGGERE TUTTE LE ... I dettagli CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB Stampa e Palazzo: Draghiil governo, tensioni nel ... Il Bayern blinda Lewandowski: “Deve rispettare il contratto” La prima notte azzurra sta per arrivare: domenica alle 21 a Rotherham scatta l’Europeo dell’Italia, e inizierà subito col botto. La squadra di Milena Bertolini affronta la Francia, terza nel ranking F ...L'attaccante egiziano 'Mi sento alla grande, è un giorno felice per tutti' LIVERPOOL (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Dopo aver perso Manè, ceduto ...