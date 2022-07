George R R Martin | Il finale di The Winds of Winter sarà molto diverso da Il trono di spade

Pubblicità

Lo scrittoreR. R.ha anticipato che il finale del suo prossimo, atteso romanzo The Winds of Winter sarà molto diverso da quello de Il trono di spade , la serie HBO tratta dalla sua saga letteraria. ...Nuovamente, sorvoliamo su quanto tutto ciò possa essere assurdo e insopportabile per tanti e soffermiamoci sulle nuove ammissioni dello scrittoreR. R.nel suo blog. In particolare, ... Tutto sul libro Fuoco e Sangue di George RR Martin George R.R. Martin mette le mani avanti specificando che il finale del suo atteso romanzo, The Winds of Winter, sarà molto diverso da quello della serie HBO Il trono di spade. Lo scrittore George R.R.Lo scrittore è tornato a parlare di The Winds of Winter e delle differenze con la serie di HBO in un post nel suo blog.