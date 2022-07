Formazione per i rifugiati ucraini, progetti di integrazione a Montoro e Avellino (Di lunedì 11 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – e-work, gruppo italiano specializzato nella consulenza, somministrazione di lavoro e gestione di soluzioni HR per aziende e multinazionali, ha organizzato ad Avellino un’iniziativa dedicata alla Formazione indirizzata ai cittadini ucraini rifugiatisi in Italia a seguito dell’esplosione del conflitto Russo – Ucraino, con l’obiettivo di favorire l’inclusione e l’inserimento socio-lavorativo nel nostro Paese. Il percorso formativo che coinvolge 30 persone – di cui 15 sono già in aula -prevede una prima fase finalizzata alla verifica delle competenze (8 ore) e una seconda fase durante la quale verranno tenuti un corso di lingua e cultura italiana. A seguire sono previsti corsi professionali propedeutici al placement della durata complessiva di 200 ore. Le lezioni si ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 11 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– e-work, gruppo italiano specializzato nella consulenza, somministrazione di lavoro e gestione di soluzioni HR per aziende e multinazionali, ha organizzato adun’iniziativa dedicata allaindirizzata ai cittadinisi in Italia a seguito dell’esplosione del conflitto Russo – Ucraino, con l’obiettivo di favorire l’inclusione e l’inserimento socio-lavorativo nel nostro Paese. Il percorso formativo che coinvolge 30 persone – di cui 15 sono già in aula -prevede una prima fase finalizzata alla verifica delle competenze (8 ore) e una seconda fase durante la quale verranno tenuti un corso di lingua e cultura italiana. A seguire sono previsti corsi professionali propedeutici al placement della durata complessiva di 200 ore. Le lezioni si ...

