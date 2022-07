Elisabetta Gregoraci: arriva un misterioso messaggio aereo a Battiti Live (Di lunedì 11 luglio 2022) Durante le prove del concerto Battiti Live in Puglia, Elisabetta Gregoraci ha ricevuto nella giornata di domenica 10 luglio a Trani un enigmatico messaggio “aereo”. Ma stavolta pare non c'entrino i numerosi fanclub della conduttrice. Il messaggio aereo per Elisabetta Gregoraci «Ely ricorda il 28/08 alle 18 Ti amooo», si è letto sullo striscione che per qualche minuto ha sovrastato le prove del concerto di Battiti Live. A lanciare la notizia è stato l'account ufficiale su Twitter di Radio Norba, dove si legge: «#eligreg c'è un aereo per te. Succede durante le prove di Battiti Live, Trani, 10 luglio». Inutile dire che il ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 11 luglio 2022) Durante le prove del concertoin Puglia,ha ricevuto nella giornata di domenica 10 luglio a Trani un enigmatico”. Ma stavolta pare non c'entrino i numerosi fanclub della conduttrice. Ilper«Ely ricorda il 28/08 alle 18 Ti amooo», si è letto sullo striscione che per qualche minuto ha sovrastato le prove del concerto di. A lanciare la notizia è stato l'account ufficiale su Twitter di Radio Norba, dove si legge: «#eligreg c'è unper te. Succede durante le prove di, Trani, 10 luglio». Inutile dire che il ...

Pubblicità

FranAltomare : Io che mi domando per quale motivo odiate Queen Elisabetta Gregoraci. Questa mattina avete un difficile boccone ama… - IsaeChia : Elisabetta Gregoraci, #BattitiLive come il #GfVip 5: vola un aereo per lei, ecco chi potrebbe essere il mittente D… - Mike33134317 : RT @lucia04030043: Elisabetta Gregoraci che stasera ha mostrato tanto carattere tanta determinazione e professionalità gestendo un’ansia no… - Tantaroba12 : RT @lucia04030043: Elisabetta Gregoraci che stasera ha mostrato tanto carattere tanta determinazione e professionalità gestendo un’ansia no… - brumis5 : la sua nuova tipa non mi sta sul cazzo perché non siamo paragonabili io sono heidi klum e lei è elisabetta gregoraci -