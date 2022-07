Decreto Aiuti, M5S non vota: “Intervenire ora su superbonus” (Di lunedì 11 luglio 2022) (Adnkronos) – “Sul superbonus ci aspettavamo di più, occorre Intervenire immediatamente, senza se e senza ma”, mentre c’è stata “mancata discussione”. “Avendo espresso il nostro sostegno al governo, esplicitato nel voto di fiducia” di giovedì scorso, “annuncio che il M5S non parteciperà alla votazione finale sul provvedimento”. Così il capogruppo M5S Davide Crippa in Aula alla Camera nella dichiarazione di voto al dl Aiuti. “Da mesi continuano incessanti gli attacchi dei media nei confronti del superbonus. Attacchi talmente costanti e tenaci da far pensare che certi interventi abbiano come unico obiettivo la sua demolizione, anche a costo di sacrificare l’onestà intellettuale di chi li scrive confondendo dati e mescolando carte con un’abilità paragonabile a quella dei migliori prestigiatori.” Lo ... Leggi su italiasera (Di lunedì 11 luglio 2022) (Adnkronos) – “Sulci aspettavamo di più, occorreimmediatamente, senza se e senza ma”, mentre c’è stata “mancata discussione”. “Avendo espresso il nostro sostegno al governo, esplicitato nel voto di fiducia” di giovedì scorso, “annuncio che il M5S non parteciperà allazione finale sul provvedimento”. Così il capogruppo M5S Davide Crippa in Aula alla Camera nella dichiarazione di voto al dl. “Da mesi continuano incessanti gli attacchi dei media nei confronti del. Attacchi talmente costanti e tenaci da far pensare che certi interventi abbiano come unico obiettivo la sua demolizione, anche a costo di sacrificare l’onestà intellettuale di chi li scrive confondendo dati e mescolando carte con un’abilità paragonabile a quella dei migliori prestigiatori.” Lo ...

