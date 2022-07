Covid: Speranza a P.Chigi da Draghi (Di lunedì 11 luglio 2022) Roma, 11 lug. (Adnkronos) - Il ministro della Salute Roberto Speranza è arrivato a Palazzo Chigi per incontrare il premier Mario Draghi. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 luglio 2022) Roma, 11 lug. (Adnkronos) - Il ministro della Salute Robertoè arrivato a Palazzoper incontrare il premier Mario

Pubblicità

GiovaQuez : Ex magistrato: 'La responsabilità della Shoah è di medici e i giudici e la responsabilità di queste stragi è di med… - Corriere : Vaccinazioni Covid, Speranza: «Al via la quarta dose per over 60» - MediasetTgcom24 : Covid, Speranza: 'Subito la quarta dose di vaccino agli over 60' #covid #vaccino #over60 #speranza - ParliamoDiNews : Covid, Speranza: `Via alla quarta dose per gli over 60 in Italia` - la Repubblica #covid @istsupsan #speranza… - bicimarco : Quante balle sento un tv da buffoni sul #covid . Sappiatelo bene #speranza e & 'col cazzo che mi vaccino . Mettetevelo bene in testa . -