Pubblicità

sportli26181512 : Clamoroso a Cagliari, dopo Agostini via anche Daniele Conti: dimissioni pronte, rischia anche Cossu: Nuovo fulmine… - martina8___ : Dopo #Agostini un altro clamoroso addio in casa #Cagliari L'anticipazione del giornalista @VittorioSanna nel suo e… -

Mondo Udinese

...del Catanzaro un rigore nettissimo causato da un fallodi un difensore juventino. La Fiorentina si fermò a quel gol annullato, anche perché per via dell'esito di altre partite al...Pavoletti ha rinnovato il proprio contratto con il(spalmandosi l'ingaggio che già ... tutti questi dietrofront improvvisi, lasciano aperto uno spiraglio davvero. Per questo motivo ... Calciomercato Cagliari – Rog, Giulini, Sampdoria: operazione clamorosa Non si sente parlare d'altro e questo vuol dire che sotto c'è davvero qualcosa. Non perdiamo altro tempo e andiamo dritti al punto: il punto ...Manca ormai un mese al via della nuova stagione di Serie B. Un campionato che quest'anno, tra le altre squadre, vedrà partecipare il Cagliari. Servirà quindi correre sul mercato perché la squadra dovr ...