Beach volley, World Tour 2022 Gstaad. E’ festa sudamericana sulla sabbia svizzera! (Di lunedì 11 luglio 2022) E’ festa sudamericana a Gstaad dove si è concluso il quarto torneo Elite della stagione. In campo femminile Ana Pagtricia/Duda si confermano le più forti al mondo sbaragliando il campo come avevano fatto tre settimane al Mondiale di Roma, mentre in campo maschile arriva la sorpresa dei cugini cileni Grimalt/Grimalt che rinverdiscono i fasti di qualche anno fa tornando a vincere un torneo sei anni dopo la doppietta di inizio 2016. Grimalt/Grimalt in finale hanno sconfitto al termine di un match molto combattuto 2-0 (21-19, 22-20) i cechi Perusic/Schweiner nel match che vedeva di fronte Paulao e Andrea Tomatis in panchina. Terzo gradino del podio per l’unica coppia europea semifinalista: Varenhorst/Van de Velde che ha sconfitto 2-1 (20-22, 21-16, 15-12) i brasiliani Bruno Schmidt/Saymon. In campo femminile conferma sul tetto del mondo ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 luglio 2022) E’dove si è concluso il quarto torneo Elite della stagione. In campo femminile Ana Pagtricia/Duda si confermano le più forti al mondo sbaragliando il campo come avevano fatto tre settimane al Mondiale di Roma, mentre in campo maschile arriva la sorpresa dei cugini cileni Grimalt/Grimalt che rinverdiscono i fasti di qualche anno fa tornando a vincere un torneo sei anni dopo la doppietta di inizio 2016. Grimalt/Grimalt in finale hanno sconfitto al termine di un match molto combattuto 2-0 (21-19, 22-20) i cechi Perusic/Schweiner nel match che vedeva di fronte Paulao e Andrea Tomatis in panchina. Terzo gradino del podio per l’unica coppia europea semifinalista: Varenhorst/Van de Velde che ha sconfitto 2-1 (20-22, 21-16, 15-12) i brasiliani Bruno Schmidt/Saymon. In campo femminile conferma sul tetto del mondo ...

