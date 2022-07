Uomini e Donne: l’ex Dama Maria Tona lancia il suo primo singolo, Pezzi (Di domenica 10 luglio 2022) Il primo singolo dell’ex Dama di Uomini e Donne Alcuni mesi fa a partecipare a Uomini e Donne è stata Maria Tona. Come senza dubbio ricorderemo l’ex Dama del Trono Over fin dal primo momento si è scontrata con Gemma Galgani, diventando in poco tempo una delle sue “nemiche”. A un tratto però Maria ha L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 10 luglio 2022) IldeldiAlcuni mesi fa a partecipare aè stata. Come senza dubbio ricorderemodel Trono Over fin dalmomento si è scontrata con Gemma Galgani, diventando in poco tempo una delle sue “nemiche”. A un tratto peròha L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

rubio_chef : Solo a giugno gli occupanti nazisti dell’esperimento coloniale d’occupazione e apartheid israeliano hanno arrestato… - GiuseppeConteIT : Esprimo la più sentita vicinanza mia e del @Mov5Stelle alle famiglie delle vittime della tragedia della #Marmolada.… - ladyonorato : SPAGNA: Non c'è mai stato un tasso di decessi così alto in maggio e giugno negli over 75, tutti tridosati. Il 66% s… - Crisi57Silvia : @marattin No anticipare ma portarla a livelli europei, siamo tra i pochi paesi che vanno in pensione a 67 anni , uomini e donne ! - MariangelaBona6 : @BonturiAndrea @spighissimo Che palle con sto sessismo che tra l'altro viene tirato in ballo a piacimento. Ci sono… -