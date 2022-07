Ultime Notizie – Marmolada | ‘fase due’ per 10 giorni poi ipotesi riapertura parziale

(Di domenica 10 luglio 2022) Il Gruppo di coordinamento tecnico della Protezione civile del Trentino – con il dirigente generale Raffaele De Col – ha stabilito l’inizio della, della durata di 10, per la gestione dell’area dellainteressata, domenica 3 luglio, dal crollo del seracco in cui sono morte 11 persone. Le ricerche dei reperti in quota proseguiranno con l’impiego dei droni del Corpo permanente dei Vigili del fuoco: ogni 3(dunque a partire da mercoledì 13 luglio) la raccolta del materiale geolocalizzato sarà eseguita a cura della squadra interforze con due unità cinofile composta da Vigili del fuoco volontari di Canazei, Soccorso alpino del Trentino, Polizia e Guardia di finanza, per un totale di 10 operatori. L’incolumità delle persone sarà garantita da due vedette e dall’impiego di ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 79.920 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Ieri i con… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 107.240 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 94. L'Ema ipotizza un second… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 132.274 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime salgono invece a 94. Il tasso… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: DATI COVID | Sono 79.920 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Ieri i contagiat… - romaforever_it : AS ROMA - ULTIME NOTIZIE - -

Il Sole 24 ORE

Resta a questo momento sconosciuto la causa del forte odore di gas avvertito dalla popolazione dalla tarda mattinata lungo la costa a sud di Livorno, per una linea d'aria di 25 km, tra lecase della città e poi fino a Rosignano e Cecina, in provincia. Sopralluoghi di vigili del fuoco, carabinieri e guardia costiera sono stati fatti a seguito di decine di telefonate da parte dei ...Frontale choc sul Gargano, tre morti e tre feriti . Tre persone sono morte ed altre tre sono rimaste ferite, una in modo grave, in uno scontro frontale avvenuto nel pomeriggio lungo la super strada ... Ucraina ultime notizie. Kiev delusa, “Canada restituirà a Germania turbina per importare gas da ... Uber, che dal 2017 è guidata da Dara Khosrowshahi, ha risposto alla pubblicazione dei documenti con un comunicato in cui ammette «errori e passi falsi», ma chiede di «essere giudicata dal pubblico per ...Finisce in disfatta la prima giornata dell'Europeo femminile per l'Italia. Le azzurre della ct Milena Bertolini sono state surclassate dalla Francia con un sonoro punteggio di 5-1. Tutti i gol delle ...