Sopravvissuta al disastro sulla Marmolada grazie al compagno | il racconto straziante

È passata una settimana dalla tragedia sulla Marmolada; adesso a raccontare la tragedia è una delle sopravvissute, che ha perso il suo compagno. Il 3 Luglio un grande saracco si è distaccato dal ghiacciaio della Marmolada, monte a confine tra Trentino Alto Adige e Veneto. L'incidente è avvenuto vicino Punta Rocca e ha travolto il tragitto tre Pian dei Fiacconi e Punta Penia, che costituisce il principale itinerario di salita fino alla vetta. A causare la tragedia è stato il caldo record registrato nelle ultime settimane, che ha inevitabilmente e lentamente fatto sciogliere uno dei ghiacciai più importanti d'Italia. La valanga di ghiaccio e pietre ha travolto due cordate di turisti, all'incirca più di 15 persone. A distanza di una settimana dall'evento, abbiamo un resoconto chiaro della situazione.

