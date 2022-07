Sassuolo, Dionisi: ‘Vi spiego l’assenza di Scamacca’ | Serie A (Di domenica 10 luglio 2022) 2022-07-10 20:40:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha parlato in zona mista dopo la vittoria per 10-1 in amichevole contro il Real Vicenza: “Più che dall’amichevole parlo della sensazioni della prima settimana di allenamento, ho visto un atteggiamento buono, mi girano un po’ le scatole per il gol preso. Spero che girino le scatole anche ai giocatori, comunque l’atteggiamento è stato positivo così come i primi giorni di allenamento”: GOL PRESI – “Si riparte dai 50 punti che sono un bottino che forse nessuno si aspettava e che pensavamo difficile. Sappiamo di avere qualità, il nostro obiettivo è quello di ripeterci e migliorarci”. ERLIC E ALVAREZ – “Il primo ha già giocato in Serie A, quindi è più semplice. Augustin avrà ... Leggi su justcalcio (Di domenica 10 luglio 2022) 2022-07-10 20:40:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Alessio, tecnico del, ha parlato in zona mista dopo la vittoria per 10-1 in amichevole contro il Real Vicenza: “Più che dall’amichevole parlo della sensazioni della prima settimana di allenamento, ho visto un atteggiamento buono, mi girano un po’ le scatole per il gol preso. Spero che girino le scatole anche ai giocatori, comunque l’atteggiamento è stato positivo così come i primi giorni di allenamento”: GOL PRESI – “Si riparte dai 50 punti che sono un bottino che forse nessuno si aspettava e che pensavamo difficile. Sappiamo di avere qualità, il nostro obiettivo è quello di ripeterci e migliorarci”. ERLIC E ALVAREZ – “Il primo ha già giocato inA, quindi è più semplice. Augustin avrà ...

