RAI1 AD UN PASSO DA CANALE 5 NEI GIOVANI | I NUMERI BATTONO LE FALSE CREDENZE

(Di domenica 10 luglio 2022) Persino una persona intelligente come Marco Giallini è caduta nel falso luogo comune dinon seguita dai. L’ammiraglia Rai secondo anticheè la rete dei vecchi mentre specularmente5 è la rete dei. Idicono altro e aggiungono tante sfumature intermedie, con un dato interessante proprio nel pubblico più giovane, uno dei target più difficili da intercettare per la tv generalista. Prendendo come riferimento la fascia più importante di tutte, la fascia di prima serata, nel mese di maggio 2022 troviamo nel totale spettatori al comandocon il 21,10% a fronte del 16,39% di5. L’ammiraglia Rai mantiene la roccaforte nel pubblico sopra i 65 anni (27,71% contro 13,11%) ma c’è un eccellente 19,41% nei 15-24 ...

