Primo ''squillo'' Junior per Ghirardato a Ioannina (Di domenica 10 luglio 2022) La 17enne piemontese ha trovato, sulla terra del Grade 4 greco, il suo Primo titolo ITF in carriera dopo aver superato in finale la "padrona di casa" Marianthi Christoforidou Leggi su federtennis (Di domenica 10 luglio 2022) La 17enne piemontese ha trovato, sulla terra del Grade 4 greco, il suotitolo ITF in carriera dopo aver superato in finale la "padrona di casa" Marianthi Christoforidou

Pubblicità

zendunetta : @LuciTheWeirdCat @Sfigosauro Ahahahah io chiudo già al primo squillo - mmariachiara_ : @eva_pugliese @sophiozz Abbiamo tante gioie non serve sfogarci con nessuno e non abbiamo bisogno delle tue attenzio… - PallavoloIt : B1 F: Primo squillo del Giorgione, al centro ecco Annachiara Cantamessa da Talmasson - Eurosport_IT : Tadej Pogacar inizia a farsi sentire prima delle salite: Lonwgy è sua e si prende anche la maglia gialla ???????????… - palermo24h : Serie C, primo squillo del Renate: ecco Larotonda dalla Sanremese! -