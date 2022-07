“Politici incapaci” Maglie e lo schiaffo ai partiti | non hanno visione E disintegra i bonus a pioggia

(Di domenica 10 luglio 2022) Secondo Maria Giovannaitaliani mancano di coraggio e di. La giornalista è ospite dell'edizione del 10 luglio di Controcorrente, il talk show di Rete4 che va in onda tutte le sere, è analizza la situazione politica del nostro Paese: “È una questione dità di una buona parte deiitaliani, se non di tutti, di scegliere quello che vogliono fare. Mancano di coraggio e di, iitaliani soffrono di questa mancanza, tanto che c'è un tecnocrate al capo del governo, circondato da alcuni tecnocrati. Io credo anche che quando la situazione diventa così precaria e così scivolosa e in ballo c'è la condizione di vita degli elettori che peggiora ogni giorno di più ci sono due possibilità. Che a qualcuno dei ...

'È una questione di incapacità di una buona parte dei partiti italiani, se non di tutti, di scegliere quello che vogliono fare': Maria Giovanna Maglie, ospite di Controcorrente su Rete 4, ci va giù ... Controcorrente, Maria Giovanna Maglie: "Politici incapaci, non hanno coraggio" Secondo Maria Giovanna Maglie i partiti italiani mancano di coraggio e di visione. La giornalista è ospite dell'edizione del 10 luglio ...Pretendere coerenza politica oggigiorno è cosa ardua, se poi c'è la si aspetta dal Movimento 5S è cosa impossibile. In fondo è anche ipocrisia attendersi da Di Maio l'essere ligio a quanto affermato d ...