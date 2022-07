Meteo, arriva l’ondata di caldo africano più potente del 2022: quando succederà (Di domenica 10 luglio 2022) Non è una sorpresa ma certo, ce la saremmo volentieri risparmiata. Dopo un avvio decisamente “bollente”, con quasi 2 mesi di temperature massime ben sopra la media e quasi mai sotto i 30 gradi, l’estate 2022 in Italia vuol proprio essere ricordata come una delle più calde degli ultimi vent’anni. Stando alle ultime previsioni, infatti, dopo una breve pausa con temperature nella norma, è in arrivo una nuova e ancor più forte ondata di caldo africano. ( dopo le foto) Sappiamo bene che le previsioni oltre i tre giorni hanno un livello di affidabilità medio-basso, ancor meno le proiezioni a più lungo termine. Ma quando tutti i modelli matematici di previsione concordano, allora gli esperti Meteo sciolgono i dubbi e iniziano a dare conferme. E’ quello che sta accadendo in questi giorni: dopo una breve ... Leggi su tvzap (Di domenica 10 luglio 2022) Non è una sorpresa ma certo, ce la saremmo volentieri risparmiata. Dopo un avvio decisamente “bollente”, con quasi 2 mesi di temperature massime ben sopra la media e quasi mai sotto i 30 gradi, l’estatein Italia vuol proprio essere ricordata come una delle più calde degli ultimi vent’anni. Stando alle ultime previsioni, infatti, dopo una breve pausa con temperature nella norma, è in arrivo una nuova e ancor più forte ondata di. ( dopo le foto) Sappiamo bene che le previsioni oltre i tre giorni hanno un livello di affidabilità medio-basso, ancor meno le proiezioni a più lungo termine. Matutti i modelli matematici di previsione concordano, allora gli espertisciolgono i dubbi e iniziano a dare conferme. E’ quello che sta accadendo in questi giorni: dopo una breve ...

Pubblicità

CDNewsCalabria : Meteo, domenica mite e soleggiata: ma da metà luglio arriva un’altra ondata di caldo - NicolettaVischi : RT @qn_lanazione: Meteo, arriva la più potente ondata di caldo africano dell'estate 2022. Ecco quando - Antigon25386936 : I negazionisti della #ClimateCrisis sudano come tutti, oppure no??? Meteo, arriva la più potente ondata di caldo af… - IANMILIN : Meteo, arriva la più potente ondata di caldo africano dell'estate 2022. Ecco quando - cnitalia1 : New video by Tele Italia: Italia, arriva il peggio. Meteo-choc: Ecco cosa accadrà da questo martedì fino a settembre -