(Di domenica 10 luglio 2022) Roma, 10 lug. (Adnkronos) - "Come 5 Stelle siamo contrari aldi. La Consulta ha detto due volte no al, al Porcellum e all'Italicum. Sarebbe solo un modo per aggirarne le sentenze. Come correttivo maggioritario basta e avanza lo sbarramento al 5% che crea unimplicito. Ilè una finta soluzione al problema della governabilità". Così Giuseppe, presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera, a La Nazione.

TV7Benevento : L.elettorale: Brescia (M5S), 'no al premio di maggioranza' - -

Il Sannio Quotidiano

