I Santi di Domenica 10 Luglio 2022 (Di domenica 10 luglio 2022) Sante RUFINA E SECONDA Martiri di Roma † Roma, 260 ca.Le informazioni sul martirio di Rufina e Seconda sono concordi. Condannate, sotto Valeriano e Gallieno, dal prefetto Giunio Donato, furono martirizzate a Roma al decimo miglio della via Cornelia. La tradizione le vuole sorelle che, fidanzate a due giovani cristiani divenuti apostati, si votarono alla verginità. Non essendo riusciti con ogni sforzo ad indurle all’ apostasia e al matrimonio, i due giovani le denunciarono. Quasi sicuramente, già ne IV secolo, sul loro sepolcro fu eretta una basilica, for…www.Santiebeati.it/dettaglio/61600 Santa VITTORIA Martire Risale ai secoli VI-VII il culto delle due giovani nobili romane, Anatolia e Vittoria, che rifiutano le nozze perché consacrate a Dio. I due aspiranti allora regalano ad Anatolia e Vittoria possedimenti in Sabina, dove le due donne sono particolarmente ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 10 luglio 2022) Sante RUFINA E SECONDA Martiri di Roma † Roma, 260 ca.Le informazioni sul martirio di Rufina e Seconda sono concordi. Condannate, sotto Valeriano e Gallieno, dal prefetto Giunio Donato, furono martirizzate a Roma al decimo miglio della via Cornelia. La tradizione le vuole sorelle che, fidanzate a due giovani cristiani divenuti apostati, si votarono alla verginità. Non essendo riusciti con ogni sforzo ad indurle all’ apostasia e al matrimonio, i due giovani le denunciarono. Quasi sicuramente, già ne IV secolo, sul loro sepolcro fu eretta una basilica, for…www.ebeati.it/dettaglio/61600 Santa VITTORIA Martire Risale ai secoli VI-VII il culto delle due giovani nobili romane, Anatolia e Vittoria, che rifiutano le nozze perché consacrate a Dio. I due aspiranti allora regalano ad Anatolia e Vittoria possedimenti in Sabina, dove le due donne sono particolarmente ...

Pubblicità

telepaceverona : Domenica 10 luglio, 15^ del Tempo Ordinario. Tra i Santi di oggi ricordiamo le Sante Rufina e Seconda, Santa Vittor… - ikee1966 : RT @iMagazineTwit: Convenzione tra @ErpacFvg e Parrocchia dei Santi Ilario e Taziano per garantire le visite dal martedì alla domenica #Go… - iMagazineTwit : Convenzione tra @ErpacFvg e Parrocchia dei Santi Ilario e Taziano per garantire le visite dal martedì alla domenica… - la_Blacks : @because_evan cliente chiama appositamente x chiedere a che ora chiudiamo e io rispondo tutti i giorni dal lunedì a… - SanjuSa46005906 : RT @vaticannews_it: Hebdomada Papae: Gr in latino 2 luglio, notizie vaticane in lingua latina, tradotte in italiano, in onda ogni domenica… -