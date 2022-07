Pubblicità

GdLifeStyle3 : RT @Altroconsumo: La Class Action di Altroconsumo a sostegno dei consumatori continua e chiede il risarcimento di parte dei pedaggi pagati… - TV7Benevento : Cannabis: Santori (Sardine), 'coltivo a casa tre piantine' - - cav_langellotti : 'Ho già raccolto 60 grammi...'. La Sardina fa coming out sulla cannabis - Marilenapas : RT @Altroconsumo: La Class Action di Altroconsumo a sostegno dei consumatori continua e chiede il risarcimento di parte dei pedaggi pagati… - Sartorix67 : RT @putino: Avendo già raccolto più di 25mila voti, secondo la legge ucraina, ora deve essere presa in considerazione dal presidente dell'U… -

... 'Quest'anno ho60 grammi '. 'Rischio fino a sei anni, assurdo' Ha detto Santori: 'Non solo la consumo, ma la produco per uso personale . Non è legale Al momento per colpa dell'articolo ..."Quest'anno ho60 grammi ", ha detto l'esponente delle istituzioni. Il riferimento è alla cannabis , che Santori ha detto di coltivare tranquillamente in casa tre piantine . La ...