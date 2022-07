Graduatorie 24 mesi ATA: esclusione per la mancata valutazione del servizio reso su profilo superiore (Di domenica 10 luglio 2022) Graduatorie ATA 24 mesi: in questi giorni vengono pubblicate le provvisorie, mentre fino all'11 luglio è possibile presentare l'allegato G per la scelta delle scuole. Una nostra lettrice ci comunica di essere stata esclusa perché non le hanno valutato il servizio di assistente amministrativo, per l’inserimento nel profilo di collaboratore scolastico. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 10 luglio 2022)ATA 24: in questi giorni vengono pubblicate le provvisorie, mentre fino all'11 luglio è possibile presentare l'allegato G per la scelta delle scuole. Una nostra lettrice ci comunica di essere stata esclusa perché non le hanno valutato ildi assistente amministrativo, per l’inserimento neldi collaboratore scolastico. L'articolo .

