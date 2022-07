Giulia Stabile, ecco cosa fa ora l’ex vincitrice di Amici: “Il mio primo doppiaggio tra vergogna e felicità. In tv ho ricevuto proposte da idoli del passato e presente” (Di domenica 10 luglio 2022) Non solo “Tu si que vales” e “Amici di Maria De Filippi”, Giulia Stabile si è cimentata – per la prima volta nella sua vita – nel doppiaggio de “Il mostro dei mari”, il nuovo film d’animazione con la regia del premio Oscar Chris Williams, disponibile su Netflix. La ballerina vincitrice della ventesima edizione di “Amici” è presente nel cast per aver prestato la sua voce alla giovane Vedetta dell’Inevitabile, la più famosa nave da caccia. Con lei ci sono anche Diego Abatantuono, che presta la voce al Capitano Crow e Claudio Santamaria, che interpreta il coraggioso cacciatore di mostri Jacob Holland. La pellicola ruota attorno a creature terrificanti che solcano i mari e ai cacciatori di mostri che sono considerati veri e propri eroi. Abbiamo incontrato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 10 luglio 2022) Non solo “Tu si que vales” e “di Maria De Filippi”,si è cimentata – per la prima volta nella sua vita – nelde “Il mostro dei mari”, il nuovo film d’animazione con la regia del premio Oscar Chris Williams, disponibile su Netflix. La ballerinadella ventesima edizione di “” ènel cast per aver prestato la sua voce alla giovane Vedetta dell’Inevitabile, la più famosa nave da caccia. Con lei ci sono anche Diego Abatantuono, che presta la voce al Capitano Crow e Claudio Santamaria, che interpreta il coraggioso cacciatore di mostri Jacob Holland. La pellicola ruota attorno a creature terrificanti che solcano i mari e ai cacciatori di mostri che sono considerati veri e propri eroi. Abbiamo incontrato ...

