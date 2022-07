F1 GP Austria 2022, Ocon: “Quinto posto ottimo risultato per me e per il Team” (Di domenica 10 luglio 2022) “Abbiamo lottato un po’ con tutti oggi, con Russell, Hamilton, Magnussen. E’ stato divertente, ma soprattutto abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti”. Così Esteban Ocon commenta così il Quinto posto conquistato al Gran Premio d’Austria 2022. “Non potevamo fare di meglio di così, non solo per il Quinto posto anche per aver guadagnato una posizione nella classifica costruttori – ha aggiunto il pilota dell’Alpine -. Abbiamo sperato di poter lottare con Russell per la quarta posizione dopo la Virtual Safety Car, ma così non è stato. Resta un ottimo risultato per me e per il Team” SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 10 luglio 2022) “Abbiamo lottato un po’ con tutti oggi, con Russell, Hamilton, Magnussen. E’ stato divertente, ma soprattutto abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti”. Così Estebancommenta così ilconquistato al Gran Premio d’. “Non potevamo fare di meglio di così, non solo per ilanche per aver guadagnato una posizione nella classifica costruttori – ha aggiunto il pilota dell’Alpine -. Abbiamo sperato di poter lottare con Russell per la quarta posizione dopo la Virtual Safety Car, ma così non è stato. Resta unper me e per il” SportFace.

