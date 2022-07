Djokovic trionfa per la 7ª volta a Wimbledon: Kyrgios ko in 4 set (Di domenica 10 luglio 2022) LONDRA (Regno Unito) - Ennesima prova di forza di Novak Djokovic , che batte Nick Kyrgios nell'ultimo atto di Wimbledon, terzo Slam stagione andato in scena sull'erba londinese, e si laurea campione ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 10 luglio 2022) LONDRA (Regno Unito) - Ennesima prova di forza di Novak, che batte Nicknell'ultimo atto di, terzo Slam stagione andato in scena sull'erba londinese, e si laurea campione ...

SkySport : #Djokovic trionfa a #Wimbledon: #Kyrgios battuto 3 set a 1 (4-6, 6-3, 6-4, 7-6) ?? - sportface2016 : +++Novak #Djokovic trionfa a #Wimbledon, battuto Nick #Kyrgios in quattro set: ventunesimo slam per il serbo, a -1 da #Nadal+++ - Agenzia_Ansa : Settima vittoria a Wimbledon per Novak Djokovic: il serbo, numero 1 al mondo, ha battuto in finale l'australiano Ni… - yassine01937035 : RT @cmdotcom: #Wimbledon, il milanista #Djokovic trionfa per la settima volta. Battuto #Kyrgios in 4 set - ErreNove__ : RT @SkySport: #Djokovic trionfa a #Wimbledon: #Kyrgios battuto 3 set a 1 (4-6, 6-3, 6-4, 7-6) ?? -