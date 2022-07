Dayane Mello, una nuova avventura con la sua piccola Sofia (Di domenica 10 luglio 2022) Dayane Mello si gode l’affetto della sua famiglia. Una domenica speciale in compagnia di sua figlia Sofia: ecco la meta scelta dalla modella Dayane Mello è inarrestabile. L’ex gieffina sta spaziando tra un progetto all’altro portando a termine importanti traguardi. È amatissima da intere generazioni ed è sempre più seguita è supportata dai suoi fan. Lo scorso anno è entrata nel cuore di tantissimi italiani durante la sua permanenza all’interno della Casa del Grande Fratello VIP 5, successivamente è tornata nella sua città di origine per prendere parte ad una nuova esperienza nel reality show La Fazenda. Nelle ultime settimane è stata super impegnata sul set di un nuovo progetto. I fan non vedono l’ora di scoprire tutti i dettagli che verranno però svelati il prossimo 23 luglio in ... Leggi su 361magazine (Di domenica 10 luglio 2022)si gode l’affetto della sua famiglia. Una domenica speciale in compagnia di sua figlia: ecco la meta scelta dalla modellaè inarrestabile. L’ex gieffina sta spaziando tra un progetto all’altro portando a termine importanti traguardi. È amatissima da intere generazioni ed è sempre più seguita è supportata dai suoi fan. Lo scorso anno è entrata nel cuore di tantissimi italiani durante la sua permanenza all’interno della Casa del Grande Fratello VIP 5, successivamente è tornata nella sua città di origine per prendere parte ad unaesperienza nel reality show La Fazenda. Nelle ultime settimane è stata super impegnata sul set di un nuovo progetto. I fan non vedono l’ora di scoprire tutti i dettagli che verranno però svelati il prossimo 23 luglio in ...

