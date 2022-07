Concorso ordinario infanzia e primaria 2020, i vincitori saranno assunti. Ma in alcune regioni ci sono ancora le graduatorie del 2016 e 2018 (Di domenica 10 luglio 2022) Immissioni in ruolo anno scolastico 2022/23: attesa l'autorizzazione del MEF per circa 65.000 posti sugli 80.000 a disposizione. Una scelta, quella del Ministro Bianchi, che non mancherà di suscitare polemiche, in questo modo infatti ancora 20.000 posti rischiano di rimanere senza titolare ed essere attribuiti ancora una volta come supplenze al 31 agosto. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 10 luglio 2022) Immissioni in ruolo anno scolastico 2022/23: attesa l'autorizzazione del MEF per circa 65.000 posti sugli 80.000 a disposizione. Una scelta, quella del Ministro Bianchi, che non mancherà di suscitare polemiche, in questo modo infatti20.000 posti rischiano di rimanere senza titolare ed essere attribuitiuna volta come supplenze al 31 agosto. L'articolo .

Pubblicità

orizzontescuola : Concorso ordinario infanzia e primaria 2020, i vincitori saranno assunti. Ma in alcune regioni ci sono ancora le gr… - orizzontescuola : GPS, la graduatoria del concorso ordinario deve essere pubblicata entro il 20 luglio per sciogliere la riserva in p… - CarnelosSara : @GiuseppeConteIT @Mov5Stelle GM a scorrimento per tutti i docenti iscritti al concorso straordinario bis, com'è avv… - ProDocente : Segnalazione concorso ordinario A046, turno 19 maggio mattina. Lettera - zazoomblog : Segnalazione concorso ordinario A046 turno 19 maggio mattina. Lettera - #Segnalazione #concorso #ordinario -