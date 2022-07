Classifica Tour de France 2022, nona tappa: Tadej Pogacar mantiene 39? su Jonas Vingegaard (Di domenica 10 luglio 2022) Oggi, domenica 10 luglio, è andata in scena la nona tappa del Tour de France 2022 di ciclismo su strada: la frazione Aigle-Châtel les portes du Soleil, di 192.9 km, ha confermato la Maglia Gialla, la più ambita, la più significativa e rappresentativa della corsa a tappe transalpina, che identifica tra tutti i corridori il leader della Classifica generale, sulle spalle del ciclista della Slovenia Tadej Pogacar. Quella odierna è stata una frazione che ha premiato il lussemburghese Bob Jungels, ed il simbolo del primato è stato mantenuto dal corridore della UAE Team Emirates, già in testa dopo l’ottava tappa, che si trova infatti al primo posto in Classifica generale con 39? sul danese Jonas ... Leggi su oasport (Di domenica 10 luglio 2022) Oggi, domenica 10 luglio, è andata in scena ladeldedi ciclismo su strada: la frazione Aigle-Châtel les portes du Soleil, di 192.9 km, ha confermato la Maglia Gialla, la più ambita, la più significativa e rappresentativa della corsa a tappe transalpina, che identifica tra tutti i corridori il leader dellagenerale, sulle spalle del ciclista della Slovenia. Quella odierna è stata una frazione che ha premiato il lussemburghese Bob Jungels, ed il simbolo del primato è stato mantenuto dal corridore della UAE Team Emirates, già in testa dopo l’ottava, che si trova infatti al primo posto ingenerale con 39? sul danese...

