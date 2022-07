Clarissa Selassiè svela cosa ne pensa di Barù dopo il GF Vip (Di domenica 10 luglio 2022) Clarissa Selassiè ha risposto alle domande dei follower, parlando di come procede la sua vita al momento (c’è qualcuno che le fa battere il cuore?) e cosa ne pensa di Barù dopo i numerosi gossip, con protagonista la sorella maggiore Jessica, che sono nati sul web al termine del Grande Fratello Vip. Clarissa Selassiè svela... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 10 luglio 2022)ha risposto alle domande dei follower, parlando di come procede la sua vita al momento (c’è qualcuno che le fa battere il cuore?) enedii numerosi gossip, con protagonista la sorella maggiore Jessica, che sono nati sul web al termine del Grande Fratello Vip.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Brutto colpo per le sorelle Selassié: l'indiscrezione delude i fan Voi avreste voluto vedere Jessica, Lulù e Clarissa esibirsi nel famoso show di Rai Uno Putiferio a Tale e Quale Show: Carlo Conti fa fuori le Selassiè. Jessica sbotta sui social. Il post diventa virale Inizialmente fu dichiarato che, tra i papabili concorrenti, ci sarebbero state le tre principesse Selassiè, Jessica, Lulù e Clarissa, reduci del Gf vip. Questo perché le tre sorelle hanno sempre ... Voi avreste voluto vedere Jessica, Lulù eesibirsi nel famoso show di Rai UnoInizialmente fu dichiarato che, tra i papabili concorrenti, ci sarebbero state le tre principesse, Jessica, Lulù e, reduci del Gf vip. Questo perché le tre sorelle hanno sempre ...