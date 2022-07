(Di domenica 10 luglio 2022) Manca ormai un mese al via della nuova stagione di Serie B. Un campionato che quest'anno, tra le altre squadre, vedrà partecipare...

Pubblicità

sportli26181512 : Cagliarimania: Pavoletti rinnova il proprio amore rossoblù. Ma chi insieme a lui in attacco ?: Manca ormai un mese… -

Calciomercato.com

, Joao Pedro, Pereiro e Lovumbo. Quattro punte in rosa (più qualche giovane) che forse, per un campionato lungo potrebbero essere poche. Contando l'addio di Joao, e quindi l'arrivo di un'...Joao Pedro ha ormai le valigie pronte, Pereiro desidera cambiare aria e Capozucca ha annunciato che anche, dinanzi alla giusta offerta, lascerà l'isola. Ed ecco che a sorpresa l'uomo della ... Cagliarimania: Liverani cambierà il modulo mentre la società annuncia che i rossoblù non saranno i favoriti